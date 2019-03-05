Aydın Büyükşehir Belediyespor Final İçin Sahada
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın Slovenya ekibi GEN-I Volley'i konuk edecek.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında yarın Slovenya
ekibi GEN-I Volley'i konuk edecek.
Yarı finalde eşleştiği Slovenya ekibi GEN-I Volley'i geçen hafta deplasmanda 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle yarın saat 19.00'da Mimar Sinan
Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Müsabakada hakemler Sırbistan
'dan Mirko Jankovic ile Romanya
'dan Florin Dimachi görev yapacak.
Rakibini mağlup ettiği takdirde adını finale yazdıracak Türk temsilcisi, müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi halinde organizasyona veda edecek. Karşılaşmayı konuk ekibin 3-2 üstün bitirmesi durumunda finale çıkacak ekip altın setin ardından belli olacak.
Yarı finalin diğer eşleşmesinin rövanş maçında İtalyan ekibi Saugella, ilk müsabakada 3-2 yendiği Fransız ekibi Volero'yu yarın İtalya'da ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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