Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor Finalde

Aydın Büyükşehir Belediyespor Finalde

1 saat önce

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

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CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Salon: Aydın Mimar Sinan Hakemler: Mirko Jankovic (SRB) - Florin Dımachı (RMN) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin Başantrenör: Mustafa Umut Uysal Genı Volley: İsabel, Teja, Nusa, Zala, Klara, Ana, Dajana, Mirta, Teja Kolbl, Pia, Tina, Patrizia, Tina Grudina, Lana Başantrenör: Vasja Samec Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19 Süre: 102 dakika (22, 28, 27, 25)

(Onur Durmuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:21 Kaynak: İHA

Slovenya, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Güncel
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