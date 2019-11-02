Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

6 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Hakkı Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (x), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xxx), Balkestein (x), Hande (xx), Bihter (x), Semra (x), Ecem (x), Duygu (x)GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi (xxx), Aslı (xx), Rykhliuk (xxx),...

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3, System.String[]

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Hakkı Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (x), Plak (xx), Sobolska (x), Meryem (xxx), Balkestein (x), Hande (xx), Bihter (x), Semra (x), Ecem (x), Duygu (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Anthi (xxx), Aslı (xx), Rykhliuk (xxx), Güldeniz (xx), Belien (xx), Çağla (xx), Gizem (xxx), Derya (xx), Cansu (xx), Nilay (xx)

SETLER: 17-25, 25-20, 23-25, 15-25

SÜRE: 115 dakika (31, 26, 34, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 17-25, 25-20, 23-25 ve 15-25'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekibin 4 haftalık galibiyet serisi sona erdi.


- Aydın
Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:37 Kaynak: DHA
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