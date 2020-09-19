Aydın Büyükşehir Belediyespor - İlbank: 3-0

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, Janset Cemre, Meryem, Pınar, EylülİLBANK: Eylül, Birgül, Ceren Karagöl, Yağmur, Yaprak, Ceyda, Ceren Önal, Melda, Ceren Çınar, YaseminSETLER: 25-19, 25-23, 27-25SÜRE:...

SALON: Mimar Sinan HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues, Adams, Aslıhan, Anthi, Janset Cemre, Meryem , Pınar, EylülİLBANK: Eylül, Birgül, Ceren Karagöl , Yağmur, Yaprak, Ceyda, Ceren Önal, Melda, Ceren Çınar , YaseminSETLER: 25-19, 25-23, 27-25SÜRE: 99 dakika (29, 33, 37) Misli.com Sultanlar Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 25-23 ve 27-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ikinci galibiyetini alırken, konuk takım galibiyetle tanışamadı.

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