Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 2-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)KARAYOLLARI: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli...





SALON: Mimar Sinan



HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)



AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)



KARAYOLLARI: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli (xxx), Tumas (xxxx), Mariana (xxx), Ayçin (xxx), Gülçin (xx), Esra Betül (xx), Saliha (xx), Elif (xx), Gerasymova (xx), Seda (xx)



SETLER: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15



SÜRE: 136 Dakika (34, 30, 26, 29, 17)



AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci tur ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'na tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.



Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 25-22, 18-25, 25-21 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek. Turu geçecek takım çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek. - Aydın

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Altını Tahtından Eden Paladyum, Rekor Fiyata Ulaştı

Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi

Manchester United, Napoli Forması Giyen Koulibaly'i Transfer Etmek İstiyor

Wanda Nara, Interli Yetkililerden Mauro Icardi'nin Kaptanlığının Geri Verilmesini İstedi