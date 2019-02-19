Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 2-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 2-3

1 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)KARAYOLLARI: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 2-3, System.String[]


SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yılmaz Duman (xx), Fikret Fidan (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Ecem (xxx), Jineiry Martinez (xx), Darya (xx), Nikolaeva (xx), Ceyda Durukan (xx), Erce (x), Ceyda Demirhan (x), Ezgi (x), Duygu (x)

KARAYOLLARI: Kübra (xxx), Tuğçe (xxx), Yasemin Güveli (xxx), Tumas (xxxx), Mariana (xxx), Ayçin (xxx), Gülçin (xx), Esra Betül (xx), Saliha (xx), Elif (xx), Gerasymova (xx), Seda (xx)

SETLER: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15

SÜRE: 136 Dakika (34, 30, 26, 29, 17)

AXA Sigorta Kupa Voley 1'inci tur ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'na tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 25-22, 18-25, 25-21 ve 11-15'lik skorlarla sona erdi. İki takım arasında oynanacak rövanş maçı 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek. Turu geçecek takım çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:27 Kaynak: DHA

Yılmaz Duman, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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