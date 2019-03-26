Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kupa İçin Sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kupa İçin Sahada

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kupa İçin Sahada, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak.

Final ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle yarın TSİ 22.30'da İtalya'nın Monza kentindeki Candy Arena'da karşılaşacak.

Müsabakada, hakemler, Rusya'dan Pavel Anderson ile Slovakya'dan Pavel Vasko görev yapacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'un kupayı kazanabilmesi için rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, müsabakanın ardından oynanacak altın seti de kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda kupayı İtalyan ekibi kazanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:05 Kaynak: AA

Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Celil Nalçakan, "Sokakta Sigara İçen Kadın Ucuzdur" Diyen Yaşar Alptekin'e Ateş Püskürdü İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Ağır Siklet Boksör Kubrat Pulev, Röportaj Verdiği Muhabiri Dudağından Öptü Yargıtay, Kocasından Sürekli Para İsteyen Kadını Haksız Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:42:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kupa İçin Sahada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]