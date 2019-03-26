Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kupa İçin Sahada
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'ya konuk olacak.
Final ilk maçında konuk ettiği İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibiyle yarın TSİ 22.30'da İtalya'nın Monza
kentindeki Candy Arena'da karşılaşacak.
Müsabakada, hakemler, Rusya
'dan Pavel Anderson ile Slovakya
'dan Pavel Vasko görev yapacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un kupayı kazanabilmesi için rakibini 3-0 veya 3-1 yenip, müsabakanın ardından oynanacak altın seti de kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda kupayı İtalyan ekibi kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:05 Kaynak: AA
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