Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor Kupa İçin Sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kupa İçin Sahada

2 saat önce

Avrupa'da tarihinin ilk sezonunda finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta yarın kupa için sahaya çıkacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kupa İçin Sahada, System.String[]


Avrupa'da tarihinin ilk sezonunda finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Cup'ta yarın kupa için sahaya çıkacak.

Aydın temsilcisi, 20 Mart'ta evinde oynadığı ilk maçta 3-0 mağlup olduğu rakibi Saugella Monza'ya yarın İtalya'daki rövanşta konuk olacak. 

Monza kentindeki Candy Arena'da oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak. Maçı Rusya'dan Pavel Anderson ile Slovakya'dan Pavel Vasko yönetecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor'un kupayı kazanabilmesi için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenip finali altın sete taşıması, altın seti de kazanması gerekiyor. Diğer sonuçlarda kupayı İtalyan ekibi kazanacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

Monza, Avrupa, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY Avrupa Liginde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe, Favori Olarak Gösterildi Mehmet Helvacı: Galatasaray'a Kayyum Atanabilir Galatasaray'ın İstediği Babel İçin Fenerbahçe Devreye Girdi Şener Özbayraklı, Galatasaray'a "Evet" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 14:03:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor Kupa İçin Sahada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]