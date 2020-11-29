Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru: 3-2

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Kuzeyboru'yu tie-break setiyle 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-18, 21-25, 23-25 ve 15-7'lik skorlarla sona erdi.

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