Aydın Büyükşehir Belediyespor Lige Tutundu
49 dakika önce
Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 2 maçı kazanarak kümede kalmayı garantiledi.
Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor
, oynadığı 2 maçı kazanarak kümede kalmayı garantiledi. Bursa
'da oynanan baraj maçlarının ilkinde Çanakkale Belediyespor
'u 3-1 mağlup eden Aydın temsilcisi ikinci randevuda Halkbank'ı da aynı skorla geçerek kümede kalışını ilan etti. Çanakkale ve Halkbank'ın küme düşmesi kesinleşti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, kalan baraj müsabakalarında prestij mücadelesi verecek. Aydın ekibi bu sezon tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda finalde kupayı kaybetmişti. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:08 Kaynak: DHA
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