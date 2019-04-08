Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor Lige Tutundu

Aydın Büyükşehir Belediyespor Lige Tutundu

49 dakika önce

Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 2 maçı kazanarak kümede kalmayı garantiledi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Lige Tutundu, System.String[]


Sultanlar Ligi'ndeki ilk sezonunda baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, oynadığı 2 maçı kazanarak kümede kalmayı garantiledi. 

Bursa'da oynanan baraj maçlarının ilkinde Çanakkale Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Aydın temsilcisi ikinci randevuda Halkbank'ı da aynı skorla geçerek kümede kalışını ilan etti. Çanakkale ve Halkbank'ın küme düşmesi kesinleşti. Aydın Büyükşehir Belediyespor, kalan baraj müsabakalarında prestij mücadelesi verecek. Aydın ekibi bu sezon tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda finalde kupayı kaybetmişti. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:08 Kaynak: DHA

Çanakkale, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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