Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3

23 dakika önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Petar Harızonou (Macaristan) (xx), Lars Rydland (Norveç) (xx) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Gonzalez (xx), Gözde (x), Nikolova (xx), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Erçe Su (x), Sedef (x), Seda (xx), Darya (xx), Fulden (x)SAUGELLA...

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3, System.String[]


SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Petar Harızonou (Macaristan) (xx), Lars Rydland (Norveç) (xx) 

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jineiry Martinez (xx), Gonzalez (xx), Gözde (x), Nikolova (xx), Duygu (x), Brayelin Martinez (xx), Erçe Su (x), Sedef (x), Seda (xx), Darya (xx), Fulden (x)

SAUGELLA MONZA: Ortolani (xxx), Adams (xxx), Hancock (xxx), Begic (xxx), Orthmann (xxx), Melandri (xxx), Arcangeli (xxx), Facchinetti (xx), Bianchini (xx)  

SETLER: 15-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 72 Dakika (21, 27, 24)

Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Cup'ta tarihinin ilk yılında finale çıkmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında İtalyan rakibi Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak avantaj kaybetti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 1500'ün üzerinde Aydınlı taraftarın izlediği tarihi karşılaşma öncesi salonda dev bayrağı ve Atatürk portresi açıldı. Maçı CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay da izledi.

Güçlü rakibi karşısında ilk seki 15-25, çekişmeli geçen ikinci seti 23-25, üçüncü seti ise 17-25 kaybeden Aydın BŞB, rövanş öncesi kupa umutlarını azalttı. İki takım arasındaki rövanş maçı 27 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak. Tarihinde Avrupa'da mücadele ettiği ilk yılda final oynayarak büyük başarı elde eden Aydın, kupa için rakibini rövanşta puan kayıpsız yenerek maçı altın sete taşımaya çalışacak.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:13 Kaynak: DHA

Norveç, Macaristan, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şoförden Örnek Davranış! Kullandığı Otobüsü Durdurup, Yere Düşen Türk Bayrağını Kaldırdı VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Yarı Finalde! Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı Gökhan Ünal: Aziz Yıldırım Başkan Olsaydı Takım Bu Kadar Kötü Olmazdı Fenerbahçe Kulübünden, Sarı-Lacivertli Taraftarlara Bağış Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 21:36:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Saugella Monza: 0-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]