Aydın Büyükşehir Belediyespor, Slovenya Deplasmanında
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Slovenya
'da GEN-I Volley ile karşılaşacak.
Nova Gorica Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak GEN-I Volley-Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı final ilk maçını, Gürcistan
'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek
'ten Nikola Kozic yönetecek.
Müsabakanın rövanşı 6 Mart Çarşamba
günü Aydın'da oynanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip finalde Volero (Fransa
)-Saugella (İtalya
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: AA
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