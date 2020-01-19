Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank: 1-3 - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank: 1-3 - Son Dakika Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank: 1-3

6 saat önce

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Süleyman Yalçın (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Planinsec (xx), Plak (xx), Meryem Boz (xxx), Balkestein (xx), Duygu (xx), Bihter (xx), Hazal Selin (xx), Erce (x), Semra (x)VAKIFBANK: Cansu (xxx), Guimaraes (xxx), Zehra (xxx), Haak (xxx),...

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Vakıfbank: 1-3, System.String[]

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Süleyman Yalçın (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Planinsec (xx), Plak (xx), Meryem Boz (xxx), Balkestein (xx), Duygu (xx), Bihter (xx), Hazal Selin (xx), Erce (x), Semra (x)

VAKIFBANK: Cansu (xxx), Guimaraes (xxx), Zehra (xxx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xxx), Rasic (xxx), Ebrar (xx), Gözde (xx)

SETLER: 25-23, 19-25, 14-25, 20-25

SÜRE: 107 dakika (29, 28, 23, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde 1-0 öne geçtiği maçta lider Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-23, 19-25, 14-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Aydın ekibi üst üste 3'üncü mağlubiyetini, Vakıfbank ise art arda 7'nci galibiyetini aldı. Aydınlı taraftarlar, maç öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini alan Meryem Boz'a sevgi gösterisinde bulundu.


- Aydın
Büyükşehir Belediyespor, Meryem, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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