Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank: 1-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Rıza Yelpaze (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Janset Cemre (xx), Meryem (xx), Grothues (xx), Hande (xx), Aslıhan (x), Pınar (x), Berra (xx), Ecem (x), Pelin (x), Eylül (xx), Cansu (x)VAKIFBANK: Kübra (xxx), Cansu (xxx), Hackley (xxx), Ayşe Melis (xxx), Haak (xxx), Guimaraes (xxx), Ayça (xxx), Gözde (xx), Ognjenovic (xx), Meliha (xx)SETLER: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25SÜRE: 90 dakika (21, 21, 27, 21)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 17'nci hafta mücadelesinde evinde lider VakıfBank'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla VakıfBank, 15'te 15 yaparak namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korudu. Sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini de 32 maça çıkardı. Aydın ekibi ise 17'nci maçında 8'inci yenilgisini aldı.
- Kaynak: DHA
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