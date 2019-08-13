Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanı Mimar Sinan Salonu'nda gerçekleştirdi.

Antrenör Alper Hamurcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan 5 oyuncu yer almadı.

Hamurcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda yeni isimlerin çokluğuna dikkati çekerek, geçen sezonki kadrodan sadece 3 oyuncunun bulunduğunu belirtti.

Sezon hazırlıklarına başladıklarını aktaran Hamurcu, "Önümüzde 9 haftalık bir süreç var. Milli takımdaki görevimden dolayı bir hafta takımla birlikte olacağım. Şu anda 10 oyuncuyla çalışıyoruz. Üç yabancı, iki Türk oyuncumuz, şampiyonalardan dolayı yoklar." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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