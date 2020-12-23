Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunan voleybolcu Christodoulou'yu transfer etti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunan voleybolcu Christodoulou'yu transfer etti

23.12.2020 21:27
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunan voleybolcu Christodoulou'yu transfer etti, System.String[]

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 29 yaşındaki Yunan pasör Styliani Christodoulou'yu kadrosuna dahil etti.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 29 yaşındaki Yunan pasör Styliani Christodoulou'yu kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ülkesinin Olympiakos takımında forma giyen Styliani Christodoulou ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Volkan Zeytin, Christodoulou'nun takıma güç katacağına inandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Takımımızın önemli oyuncularından Duygu Düzceler'in sezonun ikinci maçındaki talihsiz sakatlığı sonrası yaklaşık 2,5 aylık süreyi tek pasör olarak geçiren ve bu süreçte büyük bir özveri ve sorumluluk duygusu ile işini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Aslıhan Kılıç'a yardım etmesi ve takımımıza güç katması amacıyla Olympiakos'un takım kaptanı ve milli takım pasörü Styliani Christodoulou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunan voleybolcu Christodoulou'yu transfer etti - Son Dakika Spor


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