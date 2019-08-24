Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı
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Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı

27 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için bilboardlara ve duraklara afiş astı.

Aydın Büyükşehir bilboardları ve durakları Emine Bulut ile donattı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için bilboardlara ve duraklara afiş astı.


10 yaşındaki kızının önünden eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut için tüm Türkiye ayağa kalkarken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de bu vahşi cinayete duyarsız kalmadı. Şehrin belli noktalarında yer alan bilboardlara "Anne Lütfen Ölme" 'Emine Bulut' yazılı afişler astı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Emine Bulut cinayeti ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne ne olur ölme, Ben ölmek istemiyorum. Bu iki cümlenin içinde çaresizlik, gözyaşı, acı hatta umut var. Ama sonunda cinayete kurban giden anne ve gözü yaşlı evlat var. Katilin bir an önce yargılanmasını ve bu haberleri duymadığımız günler diliyorum" sözlerin paylaştı. - AYDIN

Emine Bulut, Kırıkkale, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:56 Kaynak: İHA
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