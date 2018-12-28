Aydın Büyükşehir'den "Evde Bakım Hizmeti" Açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Valiliği tarafından evde bakım hizmetlerinin durdurulması konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Valiliği tarafından evde bakım hizmetlerinin durdurulması konusunda yazılı açıklamada bulundu.



Büyükşehir'den yapılan yazılı açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet ağı olan AYBA aracılığı ile ihtiyacı olan vatandaşlara evde bakım hizmetleri verilmesinin haksız gerekçelerle Valilik kararıyla durdurulması üzerine, AKP Aydın İl Başkanlığı ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bazı açıklamalarda bulunmuştur. Yapılan açıklamalarda doğru olmayan bilgilere yer verilerek kamuoyunu yanıltma ve büyükşehir belediyemize yönelik olumsuz algı yaratma maksadı güdülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Aydın Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu gereğince 4 doktor, 51 hemşire ve 35 adet aracıyla 17 ilçede ihtiyacı olan ve kendisine talepte bulunan tüm vatandaşların evde bakım hizmetlerini gerçekleştirmekteydi. AK Parti'nin ve il başkanın iddialarının aksine Aydın Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerinin yapılması için İl sağlık müdürlüğüne gerekli başvuruda bulunmuştur. Yapılan başvuru üzerine İl sağlık müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ruhsat alınmasına engel bir durum kalmadığı tespit edilmiştir. İl sağlık müdürlüğü, ruhsat alınmasına engel bir durum olmadığı tespiti üzerine ruhsatın kimin adına düzenlenmesi gerektiği hususunu bakanlığa 20 Mayıs 2018 tarihli yazısıyla sormuştur.



Halbuki, ruhsat başvurusunu yapan doğal olarak da adına düzenlenmesini talep eden Aydın Büyükşehir Belediyesidir. Kaldı ki, İl Sağlık Müdürlüğü'nünde açıkça bileceği üzere söz konusu edilen belediye şirketinin ana sözleşmesi ve hukuki statüsü gereğince böyle bir hizmet sunabilmesi mümkün değildir. Evde bakım hizmetleri sunumu ruhsatı mevzuat gereği il sağlık müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. İl sağlık müdürlüğü ruhsatlandırma sürecinde yer almayan işlemler ve yazışmalar ile bakanlık görüşü sormak suretiyle ruhsatlandırma sürecinin gereksiz yere uzatılmasına ve vatandaşın hizmet alamamasına sebep olmuştur. Vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması ve istenilmeyen durumlar yaşanmaması için İl Sağlık Müdürlüğü'nün yasal görevi olan evde bakım hizmetleri ruhsatını acilen Büyükşehir Belediyemiz adına düzenlemesi gerekmektedir" denildi. - AYDIN

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