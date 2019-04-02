Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir'den Kandil Lokması

Aydın Büyükşehir'den Kandil Lokması

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde 20 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Aydın Büyükşehir'den Kandil Lokması, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle merkez Efeler ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın 17 ilçesinde 20 bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Lokma hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar il genelinde lokma hayrında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na duyarlığından dolayı teşekkür etti. Aydınlıların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise "Tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini kutlar, sağlık ve mutluluklar getirmesini dilerim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:36 Kaynak: İHA

Miraç Kandili, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u, Köyüne Yaptırdığı Evinde Bir Kez Kalabilmiş İYİ Partili Koray Aydın'dan "İstifa Etti" İddialarına İlk Açıklama! İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Son Dakika! AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir'den Kandil Lokması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]