Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı - Son Dakika

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, Aydın'da da uygulanırken Aydın Büyükşehir ekipleri evde kalanlar için sokağa çıktı.



Şehri baştan aşağıya temizleyip dezenfekte eden ekipleri Kovid-19 salgınına karşı seferberliğe devam etti. Salgına karşı tam kapasite mücadele eden Büyükşehir personeli, düzenli olarak kentin her yanında mobil dezenfekte ekipleriyle vatandaşların temas edebileceği yerleri sterile ederek, salgına karşı önlemlerini alıyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ise Aydın'ın ilçelerinde, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı boş kalan tüm ana caddeleri dezenfekte ediyor. - AYDIN