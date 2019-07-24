Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor

1 saat önce

"Aydınlık bir gelecek için" 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden büyük hizmet.

Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor, System.String[]
"Aydınlık bir gelecek için" 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden büyük hizmet. Gençler, geleceklerini şekillendirecek üniversite ve bölüm tercihlerini Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki "Tercih Tırı'nda uzman rehberlik öğretmenler eşliğinde yapabiliyor.

Tercih döneminde 29 Temmuz'a kadar gün boyunca Atatürk Kent Meydanı'nda kalacak olan mobil araçta gençler en doğru tercihleri yapabilecek. Efeler'de ayrıca Yüksel Yalova Kültür Merkezi'nde ve Adnan Menderes Gençlik Merkezi'nde, Söke'de Söke Kültür Merkezi'nde, Nazilli'de Nazilli Yıldıztepe Kültür Merkezi'nde de rehber öğretmenler gençlere yardımcı olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mutlu bir gelecek için doğru tercihte bulunmanın önemine vurgu yaparken, bu önemli süreçte gençlerin yanında yer aldıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu "Sınav maratonunun bitmesinin ardından gençlerimizin yapacakları tercihler bundan sonraki bütün hayatlarını şekillendirecek. Bu kritik virajda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Aydın'ın üniversite öğrencilerinin en mutlu oldukları ikinci kent olduğunu da hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Aydın her geçen yıl artan memnuniyetle öğrencilerin tercihlerinde daha fazla yer almaya devam ediyor. Mutlu bir öğrencilik yaşamak isteyen tüm gençlerimizi de Aydın'a bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor Son Dakika! Diyarbakır'da EYP'li saldırı İmamoğlu'nun Zülfü Livaneli sevgisi! 3 ayda 3 konserine gitti Adnan Oktar soruşturmasında dikkat çeken Hakan Atilla detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 18:02:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir gençlere rehber oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]