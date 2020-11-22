Aydın Büyükşehir, İlbank'ı 3-0'la geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi 18. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı deplasmanda İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Aydının Sultanları iki hafta aradan sonra İlbank'ı mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Ankara'da oynanan mücadelede setlerde rakibine 18-25, 22-25 ve 24-26 sayılarla üstünlük kuran Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini aldı. - AYDIN

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