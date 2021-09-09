IHAAW100457-SPO/09-09-2021

- Aydın Büyükşehir, Kupa Voley'de C grubunda mücadele edecek

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de C grubunda mücadele edecek.

Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarı ile temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının Kupa Voley'deki rakipleri belli oldu. Aydın'ın Sultanları C Grubunda Nilüfer Belediye, Kuzeyboru ve Sarıyer ile mücadele edecek. Karşılaşmalar 28-30 Eylül tarihlerinde Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(OD-Y)

09.09.2021 10: 05: 52 TSI

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