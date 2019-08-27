Aydın Büyükşehir Mavi Bayraklı plajlara sahip çıkıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TURÇEV) ortaklaşa düzenledikleri çevre temizliğiyle ilgili "Plajına Sahip Çık" Projesi Kuşadası'nda başladı.



Bir hafta sürecek olan etkinlikle plajları kullanan yerli-yabancı, küçük-büyük herkeste çevre bilinci oluşturulması hedefleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Mavi Bayrak"lı Kadınlar Denizi plajında yapılacak olan etkinlikte, gönüllüler vatandaşlarla birlikte plaj temizliği yapacak ayrıca çeşitli hediyelerin verileceği yarışmalar düzenlenecek.



Proje kapsamında, kurulan stantta sekiz gönüllü üniversite öğrencisi bir taraftan anketler düzenleyerek vatandaşların çevre bilincimi ölçümlerken bir taraftan da vatandaşları bilgilendiriyor. Türkiye'de "Mavi Bayrak" vermeye yetkili tek merci olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'yla ortak düzenlenen etkinlikte konuşan vakfın Kuzey Ege İlleri Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, Türkiye'de 463 "Mavi Bayrak"lı plaj olduğunu hatırlattı.



Koordinatör Karataş, özellikle halk plajlarında günlük kullanımdan kaynaklı kirliliğin önüne geçmek için projeyi başlattıklarını belirtip "Bu konuya dikkat çekmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi'yle bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle plajı kullanan çocuklara yönelik bir dizi eğitim faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla özellikle çocuklarımızın plaj kullanımı konusunda daha bilinçli hale gelmelerini arzu ediyoruz. Bu yıl bizim için en önemli konu plajların sigara izmaritlerinden arındırılması. Bu yıl sigara izmaritlerine savaş açıyoruz" dedi.



Diğer taraftan vatandaşlar da etkinliğe tam destek vererek, çevrenin korunmasına gereken önemin verilmesi gerektiğini belirterek düzenlenen anketleri doldurdu ve temizlik çalışmalarına katıldı.



Proje kapsamında bu hafta içerisinde projeye destek vermek isteyen gönüllülerle birlikte Kadınlar Denizi plajında gün içerisinde oluşan küçük çöpler toplanacak.



Başkan Çerçioğlu, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız"



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Aydın'ı temiz tutmak için her türlü çalışmayı yürüttüklerinin altını çizerek "Her ne kadar bu bilinçlendirme etkinliğimizi plajlarımız için yapsak da genel olarak çevrenin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmamız hepimizin sorumluluğunda. Ayrıca çevre temizliği gelişmiş toplum göstergelerinden bir tanesi. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel bir gelecek inşa edebilmek için çevremizi korumalıyız. Bunu da en kolay şekilde çevremizi kirletmeden yapabiliriz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte öncelikle plajlarda sigara izmariti atılmamasını hedef olarak koyduk, bilinçlendirme çalışmalarımızı da bu şekilde yapacağız. Yere atılan tek bir izmaritin bile çevrenin kirlenmesinde ne kadar etkili olduğunun farkına varmalıyız" dedi. - AYDIN