Aydın Büyükşehir, Nazilli Yeşilyurt Mahallesi'nin altyapısını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Nazilli'nin kırsal ve merkez mahallelerinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren ASKİ ekipleri, eskiyen ve yetersiz kalan hatları değiştirerek vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu tüketmesini sağlıyor.



Nazilli Yeşilyurt Mahallesi 1143 Sokak'ta altyapı çalışması gerçekleştiren ekipler, eskiyen içme suyu ve kanalizasyon hattını yeniledi. Zamanla aşınmış ve deformasyona uğramış boruların yerine uzun ömürlü ve sağlıklı polietilen boruların döşendiği bölgede, sokak bağlantıları ve evlerin abonelikleri de yenilendi.



Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinden olan ve yaklaşık 50 yıldır bu mahallede oturduklarını ifade eden Hülya Uysal, "Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarından memnunuz. Çok titiz çalışıyorlar ve emeğin hakkını veriyorlar. Yaptıkları altyapı çalışmaları ile ekonomik ömrünü tamamlayan hatları yenilediler. Bu çalışma bizlerin sağlığı açısından çok önemli. Ben Özlem Başkan'a yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Benim annem ve teyzem engelli. Aydın Büyükşehir Belediyesinin her türlü hizmetinden yararlanıyorlar. Onlar adına da Özlem Hanım'a teşekkür ediyorum" dedi.



Yeşilyurt Muhtarı Teyfur: Altyapı talebimiz yerine getirildi



Altyapıyla ilgili talebine hızlı bir şekilde dönüş yapıldığını söyleyen Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı İrfan Teyfur, ASKİ ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından çalışmalarına başladığını belirtti. Teyfur, "Sokaktan geçen ana hat su borusu da kanalizasyon hattı da yenilendi. Burada çalışan ekipten de, şeflerimiz ve müdürlerimizden de Allah razı olsun. Kuşadası'ndaki muhtarlar toplantısında Özlem Başkanımıza mahallemde yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etmiştim. Hizmetlerinden çok memnunum, Özlem Hanım'a tekrar teşekkür ediyor ve bu hizmetlerin devamı diliyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN