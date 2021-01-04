Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor

04.01.2021 13:31
Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Ortaklar'da cemiyet alanı inşa ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Ortaklar'da cemiyet alanı inşa ediyor.

Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından başlanan cemiyet alanının inşaatı son hızla devam ediyor. Zemin inşaatı bitirilirken yapının üst bölümünün yapımına başlandı. Cemiyet alanının kısa süre içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu cemiyet alanının Ortaklar'a şimdiden hayırlı olmasını dilerken, mahalleliler yapılan cemiyet alanı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın her yerinde çalışıyor. Yeni yatırımlarımıza pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyoruz. Çalışmalarımızla ilçelerimizin, mahallelerimizin taleplerini hızlı bir şekilde yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor
Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor
Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor

Büyükşehir Belediyesi, Germencik, Ortaklar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Başakşehirli Visca için 3 milyon euro artı takas formülünü düşünüyor Son dakika! İSKİ'nin isale hattındaki çalışması nedeniyle İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi yapılacak Canlı yayında meydan okumuştu! Kaçak iş adamı Sezgin Baran Korkmaz için beklenen gün geldi En düşük memur ve emekli maaşı kaç lira oldu? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hakan Bayrakçı: Aralarında Mehmet Metiner'in de bulunduğu 8 korona hastasını 30 saniyede iyileştiren ilaç bulundu Kısıtlamada evlere içki servisi yapan taksiciye 6 bin 150 lira ceza Rahmetli Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, 2 yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları
Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor         
13:22
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun, biten ilişkisi hakkında sessiz kaldı         
12:46
Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı yaparken yakalandı         
12:43
Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım Can Ataklı'dan skandal sözler: Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük can kayıplarına yol açacak felaketler lazım         
12:10
Diplomat şoförünün oğlunun sır ölümü! Cesedi nehirde, bıraktığı mektup aracında bulundu Diplomat şoförünün oğlunun sır ölümü! Cesedi nehirde, bıraktığı mektup aracında bulundu         
11:59
Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım Örgütten kaçan kadın teröristin anlattıkları kan dondurdu: Derede yıkanırken tecavüze uğradım         
11:39
Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et Rasim Ozan Kütahyalı, Falcao için uçak bileti aldı: Onurunla, şerefinle Türkiye'yi terk et         
11:14
Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş Evinde ölü bulunan Alp Kırşan'ın komşusu, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş         
10:56
Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar Kuraklık yüzünden telef olacaklardı! Yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştılar         
10:15
Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak         
10:08
Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu         
09:51
Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk         
09:42
Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim Çiçeği burnunda baba Kenan İmirzalıoğlu'dan samimi açıklama: Kızımı büyütürken edepli ve vicdanlı olmayı öğreteceğim         
09:05
Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor Devrim gibi karar: Kamu bankalarının tüm ATM'leri tek bir noktada toplanıyor         
07:56
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığını doğruladı         
07:40
Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte MasterChef Türkiye 2020'nin büyük ödülü         
07:40
2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi 2020 yılında yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken 10 şahane dizi         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2021 13:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Ortaklar'da cemiyet alanı yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei