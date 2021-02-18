Aydın Büyükşehir, Regaip Kandili için helva dağıttı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir, Regaip Kandili için helva dağıttı
18.02.2021 15:09
Aydın Büyükşehir Belediyesi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde 17 ilçede 29 farklı noktada yüz binlerce Aydınlıya helva dağıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde 17 ilçede 29 farklı noktada yüz binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Mübarek üç ayın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar Regaib Kandili nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'ın tüm ilçelerinde merkezi noktalarda kurulan stantlarda dağıtılan helvadan alıp Başkan Çerçioğlu'na kandile verilen değer nedeniyle teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Regaip Kandilini kutladı. - AYDIN
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