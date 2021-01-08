Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor

08.01.2021 15:11
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan 5 yıl önce başlanan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nin bir başka ayağı olan üreticilere sakız koçu dağıtımı devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bundan 5 yıl önce başlanan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nin bir başka ayağı olan üreticilere sakız koçu dağıtımı devam ediyor. Aydın genelinde 25 baş ve üzeri koyunu olan üreticilere hibe edilen sakız koçu dağıtımı projesiyle verimi yüksek olan sakız koyunu nüfusunu artırmak hedefleniyor.

"Aile Tipi Koyunculuk Projesi"nde bir taraftan kadınlar başta olmak üzere koyuncululuğa başlamak isteyenlere 2 dişi 1 erkek sakız koyunu hibesi devam ederken bir taraftan da koyun üreticilerine sakız koçu hibesi yapılıyor. Üreticilerin çoklu doğum oranı yüksek sakız koçlarıyla daha fazla kuzu alması hedeflenirken aynı zamanda kendi koyunlarını da sakız ırkına çevirmeleri amaçlanıyor.

"Başkan Çerçioğlu'nun yaptığı iyiliği annem-babam yapmadı"

Kuşadası'nın Yaylaköy Mahallesi'nde 5 yıldır koyunculuk yapan Zarife Ertan "Allah Başkan Çerçioğlu'ndan bin kere razı olsun. Bana yapılan iyiliği annem-babam yapmadı. Bizim elimizde sakız koyunu kırması vardı, diğer koçları aradan çıkaracağım, bu koçla birlikte sürüm sakıza dönecek. En büyük sıkıntımız yüksek yem fiyatları. Hayvancılıkla uğraşan insanlar bıkmak üzere" ifadelerini kullandı.

Germencik'in Neşetiye Mahallesi'nde koyunculuk yapan Hacı Tanrıverdi ise kendisini bildi bileli koyunculuk yaptığını söyledi. "Şu anda 100'e yakın koyunum var. Duyduk ki Başkanımız Özlem Çerçioğlu damızlık sakız koçu hibe ediyormuş. Ben de başvurdum. Allah razı olsun, bana da bir tane verdiler. İnşallah sürüm sakıza dönecek" şeklinde konuştu.

Başkanvekili Altıntaş, "Özlem Başkan'ın projesiyle Aydın'da koyun sayısı artıyor"

Oldukça kıymetli olan sakız koçlarını alan tüm üreticiler memnuniyetlerini ifade ederken sakız koyunlarının dağıtımlarına katılan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, "Tarım ve hayvancılık projelerimizde Atatürk'ün Cumhuriyetin ilk yıllarında uyguladığı projelerinden ilham alıyoruz. Aydın'ı tarımın yanı sıra hayvancılıkta da en iyi yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Altıntaş, üreticileri de düşünüp koyun sayısının artması için sakız koçu hibesine devam ettiklerini belirtip "Sakız ırkının en öne çıkan özelliği çoklu doğum oranının çok yüksek olması. Bu projemizi geleceği öngörerek uyguluyoruz. Bundan 20-30 yıl sonrasında Aydın'ın küçükbaş hayvancılığında da en iyi yere gelmesini amaçlıyoruz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bu projesi üreticilerimize derman oluyor. 17 ilçedeki üreticilerimize sakız koçları hayırlı, bereketli olsun. Bizler her zaman üreticimizin yanındayız" dedi.

Üreticilerin, aldıkları Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Koçarlı Yeniköy'deki üretim çiftliğinde yetiştirilen sakız koçlarını üç yıl süresince ellerinde tutması gerekiyor. Başvurular ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Hızlı Çözüm Merkezi olan 444 40 09 numaralı telefondan yapılabiliyor. - AYDIN

Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor
Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası, Doğum, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir, sakız koçu hibesine devam ediyor - Son Dakika


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