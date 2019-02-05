Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir, Santorini'de Terliyor

Aydın Büyükşehir, Santorini'de Terliyor

50 dakika önce

2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yarın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Santorini adasında AO Thiras kulübüyle karşı karşıya gelecek.

Aydın Büyükşehir, Santorini'de Terliyor, System.String[]


2019 CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yarın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Santorini adasında AO Thiras kulübüyle karşı karşıya gelecek. 

Challenge Kupası'nda ilk turda Beşiktaş'ı ikinci turda ise Belçika ekibi Hermes Oostende'yi eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, Yunan rakibini de yenerek 13 Şubat'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyor. 

Dappos Karterados Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Romanya'dan Florin Dimachi ve Lüksemburg'dan Carel Zuidberg hakem ikilisi yönetecek. İki maç sonunda puan üstünlüğü kuracak takım yarı finale yükselecek. Puan eşitliği durumunda tur atlayacak ekip altın set sonucu belirlenecek. Aydın temsilcisi turu geçmesi halinde yarı finalde Kanti Schaffhausen (İsviçre)-GEN-I Volley Nova Gorica (Slovenya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Yunanistan, Aydın, Spor
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