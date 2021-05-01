Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi

01.05.2021 14:57
Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanmayı fırsata çevirerek birçok noktada yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 17 günlük tam kapanmayı fırsata çevirerek birçok noktada yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin farklı noktalarında eş zamanlı sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına 17 günlük tam günlerinde hız verdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı yol yapım ekipleri Kuşadası, Yenipazar, Bozdoğan, Efeler ve Didim'deki cadde ve bulvarlarda yoğun bir çalışma yaparak kapanma sona ermeden asfaltlanmış yeni yollarla Aydınlıları buluşturmayı hedefliyor.

Başkan Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı konforlu ve güvenli yollar ile karşılayacağız"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tam kapanma döneminde özellikle yol yapım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Çalışmalarımız aralıksız olarak sürdürüyoruz. Tam kapanma dönemi bizler için iyi bir fırsat oldu. Trafikte araç sayısının azalması nedeniyle ekiplerimiz çalışmalarında çok daha hızlı yol alıyor. Vatandaşlarımız evlerinde bu süreci sağlık içerisinde geçirdikten sonra onları yenilenmiş daha konforlu ve güvenli yollar ile karşılayacağız." dedi.

"Kuşadası Atatürk Bulvarı'nda çalışma başladı"

Kuşadası'nın en işlek bulvarlarından biri olan ve tek yön uygulamasına geçildikten sonra refüjün atıl duruma geldiği Atatürk Bulvarı'nda güvenli ve konforlu bir yol oluşturmak isteyen Büyükşehir ekipleri çalışmalarına başladı.

Büyükşehir ekipleri, trafik düzenlemesine uygun kaplama ve yenileme için yolda gerekli altyapı çalışmasını gerçekleştirdikten sonra kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimini yaparak Atatürk Bulvarı'na yeni bir görünüm kazandırmış olacak.

"Didim İnönü Bulvarı'nın alt ve üst yapısı sıfırlanıyor"

Didim İnönü Bulvarı'nda yoğun çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, yaz aylarında artan nüfusla birlikte sıklıkla kullanılan ve zaman içerisinde yıpranan İnönü Bulvarı'nı sıcak asfalt çalışması yaparak yenileyecek.

Yolda asfalt söküm işlemi sürerken bir yandan da altyapı çalışmalarına hız verildi. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de Fen İşleri ekipleri ile koordineli olarak İnönü Bulvarı'nda çalışma gerçekleştiriyor. Bulvardaki altyapı yenileme çalışması ardından sıcak asfalt kaplaması yapılarak İnönü Bulvarı Didimlilerin hizmetine sunulacak.

"Efeler'de yoğun çalışma sürüyor"

Efeler'in yollarını yenileme çalışmaları da son sürat devam ediyor. Denizli Bulvarı'ndan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve şehir içine bağlanan yol olması bakımından önemli bir güzergah olan Posta Caddesi, Büyükşehir ekipleri tarafından yenileniyor. Posta Caddesi'nde de ilk olarak ASKİ ekipleri altyapı çalışması gerçekleştirdi ve güçlü bir yağmur suyu hattı oluşturuldu.

ASKİ'nin ardından çalışmalarını hızlandıran Fen İşleri ekipleri, caddede sıcak asfalt serimi öncesinde pmt serimi ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Posta Caddesi'ndeki çalışmanın sona ermesinin ardından Batı Gazi Bulvarı, Doğu Gazi Bulvarı ve Posta Caddesi üzerinden Denizli Bulvarı'na ulaşan uzun bir hat Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona yenilenmiş olacak.

"ASTİS'te yollar parke ile kaplandı"

Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liralık yatırımı ile altyapısı yenilemesi yapılan ASTİS'te sıra üstyapı çalışmalarına geldi. Fen İşleri ekipleri yol düzenlemesi yaptıktan sonra parke kaplama çalışmasıyla konforlu yollar oluşturmayı sürdürüyor.

"Tekstil Bulvarı yenileniyor"

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 milyon TL bedelle kamulaştırılarak Aydınlıların ortak noktası değeri haline getirilen Tekstil Park Yaşam Alanı'nda restorasyon ve yapım çalışmaları sürerken bir yandan da bağlantı yolları da yenilemesi yapılıyor.

Tekstil Bulvarı'nda çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, yoldaki parke taşlarının sökümüne başladı. Altyapı ve asfalt hazırlık çalışmalarının ardından kaldırım, peyzaj ve sıcak asfalt çalışması yapılacak olan yolda yeni bir görünüme sahip olacak.

"Büyükşehir çalışıyor yollar kısalıyor"

Yenipazar Direcik ile Bozdoğan Alamut mahallelerini birbirine bağlayan 2,7 km'lik yolda da çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, asfalt sathi kaplama öncesinde yolu hazır hale getirmek için yoğun bir mesai yapıyor. İki mahallenin yanı sıra ilçeleri de birbirine bağlayan bu yol ile mesafe 5 km kısalmış olacak. - AYDIN

Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi
Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi
Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi
Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi
Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Barış Murat Yağcı'nın 'Cemal Can' göndermesi sosyal medyada gündem oldu Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için Hatayspor'un Beşiktaş maçı öncesi yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı: Ailemiz için 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı 50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Luiz Gustavo'ya kapı gösterildi Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor Bakan Soylu'nun uyarıları işe yaradı! 'Rus plajı'nda turistler yasağa harfiyen uyuyor 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı
Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı Ali Babacan, Hazine Bakanı olduğu günleri anlattı: Benim için 'Fren Ali' diyorlardı         
17:38
Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti Juventus'a transfer olmak için AB vatandaşı statüsünde gözükmesi istenen Uruguaylı Luis Suarez, girdiği sınavda kopya çekti         
17:08
Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti Şampiyonluk arzusu gözlerini kararttı! Adana Demisporlu taraftarlar tam kapanmaya rağmen stada akın etti         
16:51
Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı Görüntüler utanç verici! Görevli, dağıtım sırasında patates almak isteyen genci böyle boğazladı         
16:21
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı         
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta çalışan inşaat işçilerini selamladı         
16:09
Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız         
15:24
Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış Google verilerinde dikkat çeken detay! Milli gururumuz Bayraktar TB2'yi en çok Ermeniler aratmış         
14:27
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı Omuz atma kavgası kanlı bitti, göğsünden bıçaklanan genç kurtarılamadı         
13:10
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı         
17:19
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 17:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir tam kapanmayı fırsata çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement