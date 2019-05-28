Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir transferde hız kesmiyor

Aydın Büyükşehir transferde hız kesmiyor

2 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin ilk sezonunda ligde tutunmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir transferde hız kesmiyor, System.String[]
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin ilk sezonunda ligde tutunmayı başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bu sezon ligde üst sıralara oynamak isteyen mavi beyazlılarda yurt içi transferleri devam ederken, yurt dışından da ilk transferini gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollanda Milli Takımında oynayan ve Novara takımının smaçörü Celeste Plak'ı kadrosuna dahil etti.

Bu transferin ardından önümüzdeki sezon Aydın Büyükşehir'de mücadele edecek olan Plak, sosyal medya hesabından "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Gelecek sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da oynayacağım. Bu benim için yeni bir deneyim olacak. Görüşmek üzere Aydın" diye paylaşımda bulundu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:50 Kaynak: İHA
Vestel Venüs, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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