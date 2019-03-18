Aydın Büyükşehir Vatandaşları Çanakkale'ye Götürdü

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada Ziyareti"ne yaklaşık bin Aydınlı katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlediği "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada Ziyareti"ne yaklaşık bin Aydınlı katıldı.



Şehitliği ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 otobüs tahsis edilirken Aydınlılar şehitliği ziyaretip ve Tarihi Yarımada'yı gezerek duygu dolu dakikalar yaşadı.



Aydınlıların şehitlerini ziyaret etmek ve yad etmek için ziyaret ettikleri şehitlikte Aydınlılara rehberler tarafından tarihi sahnelerin yaşandığı savaşın gidişatı anlatıldı.



Şehitliği ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen ve büyük çoğunluğu ilk kez şehitliğe gelen Aydınlılar kendilerine bu imkanı sağladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Başkan Çerçioğlu ise "Çanakkale zaferi tarihimizin en değerli destanlarından. Vatanlarını korumak için verdiğimiz binlerce şehidimize minnetle anıyoruz. İstiyoruz ki tarihimizin bu değerli destanının yaşandığı Çanakkale Şehitliği'ni tüm Aydınlılar görsün, tarihe yolculuk yapsın. Bizi biz yapan tarihi değerlerimizle Aydınlıları buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

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