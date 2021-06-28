Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi müzisyenlere desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi müzisyenlere desteğini sürdürüyor

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için Kuşadası'nın farklı noktalarında akustik konserler düzenlemeye devam ediyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği desteği sürdüren Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çok önemli bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda kentte yaşayan ve korona virüs pandemisi nedeniyle enstrümanlarından uzak kalan müzisyenlerin sahne aldığı sokak konserleri düzenlenmeye başladı. Konserlerin ilki geçtiğimiz hafta Güzelçamlı Mahallesi ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlendi.

Kuşadalı müzisyenler, konserlerin ikinci haftasında ise Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı ile dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda sahne aldı. Konserlerde Türk müziğine ait sevilen eserleri seslendiren Kuşadalı müzisyenlerin canlı performansı vatandaşların yoğun beğenisini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde düzenlenen sokak konserlerinin 3'üncüsü ise Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü olan 22 Temmuz'da Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Panion ve kent merkezindeki Balıkçılar Meydanında gerçekleşecek.

Davutlar Mahallesi'ndeki konserde sahne alan Yüksel Çam, "Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Bazı müzisyen arkadaşlarımız ekmek tekneleri olan enstrümanlarını satmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde bizleri yalnız bırakmayan ve katkı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar" diye konuştu.