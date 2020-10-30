Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu

30.10.2020 20:24
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu, System.String[]

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve Kuşadası'nda da bazı binalarda hasara neden olan depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel Başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan ve Kuşadası'nda da bazı binalarda hasara neden olan depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Ömer Günel Başkanlığında bir kriz masası oluşturuldu. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası'nda yaşanacak her türlü olumsuzluğa anında müdahale etmek için bütün ekiplerimiz ile sahadayız" dedi.

Kuşadası Belediyesi, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Ömer Günel, başta Fen İşleri Müdürlüğü ile Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere bütün birimleri kırmızı alarma geçirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler, aldıkları ihbarları değerlendirip ilçe genelinde ihtiyaç duyanların yardımına koşmak için seferber oldu. Belediye Başkanı Ömer Günel'in başkanlığında oluşturulan kriz masası, Kuşadası'nda24 saat boyunca görevde olacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek "Merkezi Seferihisar olan 6.6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Maalesef Kuşadası da bu şiddetli depremi yoğun bir şekilde hissetti. İzmir ve çevresinde daha büyük hasarların olduğu gözleniyor. Kuşadası'nda herhangi bir can kaybı, bir çökme ihbarı henüz almadık. Ancak maddi hasarlı alanlarımız var. Ekiplerimizin tamamı sahada. Şu an Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oluşturduğumuz bir kriz masamız bulunuyor. Sahadaki ekiplerimizi en etkili şekilde koordine etmeye çalışıyoruz. Önlemlerimizi olabildiğince daha önceden almış durumdayız. Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, zabıtalarımız ile Aydın Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri tamamıyla sahada. Ekiplerimiz, gelen ihbarları değerlendirip, hasar tespit talebi olanlara ulaşıyorlar. Olası ardıl depremler göz önünde bulundurularak herhangi bir kriz yaşanmaması için önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar bize 80 bina için hasar ihbarında bulunuldu. Bunlardan 4 tanesinin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Zorunlu olmadıkça lütfen evlerinize girmeyin. Bize güvenin. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, yine yalnız bırakmayacağız. Biz sizler için 24 saat görevimizin başında olacağız" diye konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu

Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tekerlekli sandalyedeki vatandaş, deniz yükseldiği sırada boğularak hayatını kaybetti 6,6'lık depremin ardından milyonluk rezidanslar oturulamayacak hale geldi Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım Deprem anında ve sonrasında neler yapılmalı? AFAD, önemli bilgileri paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 2322 yeni hasta tespit edildi 17 yaşındaki Umut yıkılan binanın enkazından böyle çıkarıldı İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de meydana gelen deprem sonrası dünyadan Türkiye'ye destek mesajları yağdı
Netflix, David Beckham ile belgeseli için 172 milyon TL'ye anlaşma sağladı Netflix, David Beckham ile belgeseli için 172 milyon TL'ye anlaşma sağladı         
20:18
İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti İzmir Valisi Köşger, vatandaşları belirlenen toplanma alanlarına davet etti         
20:03
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 438'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 438'e yükseldi         
19:45
Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın Bakan Soylu fotoğrafla uyardı: Lütfen araçlarınızı kullanmayın, yolları müdahale ekiplerimize bırakın         
19:19
Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir Prof. Dr. Naci Görür, 6.6'lık depremle sarsılan İzmir'i uyardı: Şehir merkezinde de deprem olabilir         
19:13
Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında Prof. Dr. Ziyadin Çakır, İzmir'deki tsunaminin nedenini anlatıp uyardı: Bütün Körfez tehlike altında         
18:56
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Depremde 35 atom bombası gücünde enerji boşalması yaşandı         
17:18
İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı         
16:52
Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada         
16:03
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada! İzmir'deki depremde binanın çökme anı anbean kamerada!         
15:30
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye         
12:06
8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum 8 yıl sonra yakalanan Hatice'nin katili: İdam edilmek istiyorum         
11:52
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 20:34:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Kuşadası'nda 'Kriz masası' oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei