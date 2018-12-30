Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak

Aydın Büyükşehir Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl Atatürk Kent Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Aydın Büyükşehir Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl Atatürk Kent Meydanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Aydınlılar Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleneceği etkinliklerle Aydınlılar yeni yıla müzik, ışık ve havai fişek gösterileriyle girecek. Yılın ilk kar yağışı da Kent Meydanı'nda gerçekleşecek. Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinlikler saat 17.00'de meydanın sekiz farklı noktasına yerleştirilecek suni kar makinelerinin çalışmasıyla başlayacak. Meydanı beyaza bürüyecek kar yağışına popüler şarkıların çalınacağı bir müzik gösterisi eşlik edecek.

Saat 20.30'da ise meydandaki havuzda ışık ve ses gösterisi gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenlerinin sahneye çıkacağı canlı performans ise saat 23'te başlayacak. Canlı performansın hemen ardından heyecanın doruğa çıkacağı dakikalarda ise Aydınlıları keyifli bir gösteriyle Hakan Doğanay Şov ve lazer ışık gösterisi bekliyor. Aydınlıların yeni yıla eğlenerek girmesi için yeni yılın ilk saniyelerinden itibaren dakikalarca sürecek havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşlarımıza 2019 yılının sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini dileyerek Atatürk Kent Meydanı'ndaki etkinliklere tüm Aydınlıları davet etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı Rusya Türkiye'den Yıllık Domates İhracatını 2 Katına Çıkarmayı Planlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:20:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Yeni Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]