Aydın Büyükşehir, Yetiştiriciyi Ege Et ile Destekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ekonomik yerli ete ulaşabilmesi için 5 milyon liralık yatırımla modernize ettiği Ege Et, tüketicilerin memnuniyetini kazanırken üreticileri de desteklemeye devam ediyor.

Türkiye'de hayvancılığın zor bir süreçten geçtiğini anlatan üreticiler, Ege Et'in kendilerine sahip çıkmasıyla Aydın'da bu zorluğu daha az yaşamadıklarını söyledi.



Kendi çiftliğinde besicilik yapan Mehmet Kaya aynı zamanda Çine ilçesinde ve çevresinde veterinerlik hekimlik yapıyor. Ege Et'in Çineli ve Aydınlı üreticiler için büyük bir şans olduğunu ifade eden Kaya, "Hayvancılık 3-5 yıldır her geçen yıl daha kötüye gidiyor. Bilinçsiz ve plansızca dışarıdan hayvan ithali yapılıyor, bu da yerli üreticiyi baskıladı. Çok fazla ithal et geldiği için depolar doldu taştı. Yapılan yanlış ithalat yüzünden şu anda yerli üreticiler çok büyük zorluk yaşıyor. Üreticiler hayvanlarını kestirecek yer arıyorlar. Biz şanslıyız, hayvanlarımızı Ege Et'te kestirebiliyoruz. Ama diğer illerdeki üreticiler hayvanlarını kestiremiyor" diye konuştu.



'Ege Et modeli her yerde uygulanmalı'



Aydın'da uygulanan modelin yerli üreticiyi ayakta tuttuğunu söyleyen Kaya "Ege Et modeli, şu anda Türkiye'de hayvancılığı geliştirecek en doğru model. Keşke her ilde Ege Et gibi mezbahalar olsa ve bu mezbahalar iyi yönetilse de üreticinin ve tüketicinin işi görülse. Ege Et bizi aracılardan kurtararak para kazanmamızı sağlıyor, böylece tüketiciye de ekonomik et ulaştırıyor" dedi.



Üreticileri desteklediği için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Kaya, bazı kurumların fazla et ithal etmelerinden dolayı kesim için yerli üreticiye 7 ay sonrasına gün verdiğini söyledi. Kaya "Üreticiler bu firmalara hayvan kestirmek için isim yazdırdıklarında önümüzdeki yıl haziran ayına gün alabiliyorlar. Hayvanların besicinin elinde 6-7 ay daha kalması demek besiciliğin çökmesi, bitmesi demek. Ege Et kapandığı anda Çine'de besicilik yapan işletmelerin yüzde 30-40'ı hemen kapanır. Çine'de besiciyi ayakta tutan Ege Et olmasa hayvanlarımızı kestirebileceğimiz bir yer yok " ifadelerini kullandı.



'Başkan Çerçioğlu aracıları kaldırdı'



Söke'nin Burunköy Mahallesi'nden küçükbaş hayvan üreticisi Ali İhsan Al, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na hayvancılığa verdiği destek için teşekkür etti. Al, küçükbaş üreticisinin hayvanlarını kestirecek yer bulamamasından şikayetçi. Ege Et'le hayvanlarını kestirmek için ilk kez görüşmeye geldiğini ifade eden Al, "Hayvanlarımızı kestirmek için elimizden tutan, bizi muhatap alan bir işletme bulamadık. Üreticiler belli kurumlardan sıra alarak hayvanlarını kestirebiliyordu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi güvencesinde hayvanlarını kestirebiliyorlar. Biz de küçükbaşlarımızı kestirebilmek için artık Ege Et'le çalışmaya karar verdik" diye konuştu. Ege Et'le piyasaya güven geldiğini söyleyen Al, "Küçük sürüsü olan işletmelere celep bile gitmiyor. Ama küçük üreticiler hayvanlarını Ege Et'e getirip kestirerek paralarını tahsil edebiliyorlar. Bundan daha güzel bir işleyiş olamaz" dedi.



Çine'de hem veteriner hekimlik hem de besicilik yapan Bilal Eraslan ortaklarıyla beraber işlettikleri aile işletmesinin yıllardır Ege Et'le çalıştığını ifade etti. Et ithalinin yerli üreticiyi vurduğunu ifade eden Eraslan "Basında yer aldığı kadarıyla Türkiye genelinde kesilmeyi bekleyen 300 bin hayvan var. Bu hayvanların içerisinde bizim hayvanlarımız da var. Depolar dolduğu için hayvanlarımızı başka yerlerde kestiremiyoruz. Ege Et'in Çine'de bulunması bizim gibi üreticiler için çok iyi. Ege Et modeli yaygınlaşırsa Türkiye'de et sorunu yaşanmaz" diye konuştu.



'Ege Et gibi kurumlar yaygınlaştırılmalı'



Besici Rafet Eraslan ise "Ege Et kurulmadan önce kesim için hayvanlarını İstanbul'a kamyonlarla götürüyorduk. Şimdi bu masrafa girmeden Çine'de kestirebiliyoruz. Bizim üretici olarak Ege Et'ten başka gidecek yerimiz yok. Ege Et bizim işimizi görüyor" dedi.



Çineli küçükbaş üreticisi Sabri Gürsoy, Ege Et'in bu sene küçükbaş hayvan kesmeye başlamasının kendilerini rahatlattığını belirtip "Daha önce pazar sıkıntımız vardı. Hayvanlarımızı İstanbul'a, Bursa'ya götürmek zorunda kalıyorduk ve değerini de bulamıyordu. Şimdi sıramızı alıp hemen kestirebiliyoruz, üstelik para konusunda da bir sıkıntımız olmuyor. Ege Et gibi kurumlar et üreticisine destek veriyor, böyle kurumlar Türkiye genelinde yaygınlaştırılmalı. Allah Özlem Başkan'dan razı olsun" ifadelerini kullandı.



'Hayvanlar üreticinin elinde kaldı'



Kahraman Mahallesi'nden Ahmet Alkan da küçükbaş hayvanlarını bu yıl Ege Et'te kestiren üreticilerden. Tüketicilerin Ege Et'ten sağlıklı ve ekonomik et ihtiyacını karşılayabildiğini belirten Alkan "Ege Et olmasaydı Aydın'da besicilik bu kadar gelişmeyecekti. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun verdiği destekle Aydınlı üreticiler hayvanlarını Ege Et'te değerlendiriyor. Et ithaliyle birlikte yerli üreticinin hayvanı elinde kaldı. İthal etle et sorununun önüne geçemeyiz. Ege Et'in yaptığı gibi yerli üreticiye verilen desteklerle et sorununu çözebiliriz. Fakat üreticinin derdini dinleyen yok" diye konuştu. - AYDIN

