Aydın Büyükşehirden 18 Mart Şehitler Gününde Lokma Hayrı
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehitler için lokma hayrı yaptı.
Aydın
Büyükşehir Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle şehitler için lokma hayrı yaptı. Aydın'ın 17 ilçesinde yapılan lokma hayrı binlerce vatandaşa ulaştı.
18 Mart Çanakkale Zaferi
'nin 104'üncü yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü anısına şehitler için Efeler
ilçesi başta olmak üzere Aydın'ın tüm ilçelerinde lokma hayrı gerçekleştirdi. Vatandaşlar lokma hayrına yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruk oluşturdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, aziz şehitlerimiz anısına lokma döktürdüklerini belirterek "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz" dedi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:23 Kaynak: İHA
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