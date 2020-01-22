Aydın Büyükşehirden Ortaklar OSB'ye yeni itfaiye binası - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından olası yangınlara hızlıca müdahale edebilmek için Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yeni bir itfaiye binası inşa edildi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın genelindeki 32'nci lokal acil müdahale noktası olan Ortaklar OSB Biriminde bir adet acil müdahale aracı yer alıyor. Gerekli personel de görevlerine başlarken organize sanayi bölgesindeki olası yangınlardan sorumlu olacak olan birim 24 saat esasına göre çalışıyor.



Yangın riskinin ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni birimler açmaya devam edeceklerinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi halihazırda yangınlara müdahalede Türkiye genelinde en hızlı ikinci itfaiye. Yerimizi koruyabilmek ve yangınlara müdahale süremizi daha da kısaltabilmek için yeni itfaiye birimleri açmaya devam edeceğiz. Aydın İtfaiyesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında" şeklinde konuştu. - AYDIN