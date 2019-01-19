Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehirden Tarımı Geliştirecek Proje

Aydın Büyükşehirden Tarımı Geliştirecek Proje

44 dakika önce

Aydın'da tarımı ve hayvancılığın gelişmesi için birçok projeyi hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni hazırlanan ve yürürlüğe giren nazım imar planıyla Aydın genelinde 1.373 hektar tarım ve hayvancılık tesis alanının planlaması yapıldı.

Aydın Büyükşehirden Tarımı Geliştirecek Proje, System.String[]
Aydın'da tarımı ve hayvancılığın gelişmesi için birçok projeyi hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni hazırlanan ve yürürlüğe giren nazım imar planıyla Aydın genelinde 1.373 hektar tarım ve hayvancılık tesis alanının planlaması yapıldı.

Aydın'ı Türkiye'nin tarımsal üretim üssü yapmak amacıyla hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planıyla Söke, Didim, Koçarlı, İncirliova, Germencik, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Efeler, Yenipazar, Çine ve Karpuzlu ilçelerinde hayvancılık ve tarım alanlarında üretim yapılacak organize sanayi bölgelerinin de önü açıldı.

1/25.000'lik plana, çevre düzeni planında tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak işaretlenen yerlerin yanı sıra yer seçimi önerilmiş yeni alanlar da dahil edildi. Böylelikle Aydın'ın 16 ilçesinde ayrılan bu alanlarda tarım ve hayvancılığa yönelik araştırma-geliştirme birimleri, ürün toplama, depolama, saklama alanları, ürün işleme tesisleri; tarımsal amaçlı entegre tesisler, çalışanların ihtiyacına yönelik sosyal ve kültürel donatıları ile sağlık ve eğitim tesisleri organize şekilde yer alabilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni nazım imar planının hayata geçirilmesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ı tarım ve hayvancılık alanlarında daha da geliştirmek için kararlılıklarını gösterdiğini söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Aydın, Ekonomi
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