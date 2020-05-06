Aydın büyükşehirle güzelleşiyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Aydın'ı daha da güzelleştirmeye devam ediyor.



Aydın genelinde çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte Aydın'ı daha da güzelleştirmek için çalışmalarına hız verdi. Parklarda, bahçelerde, bulvar ve ana caddelerde bahar çiçeklerini kullanmaya başlayan ekipler Aydın'ı rengarenk yapıyor.



Özellikle ana caddelerde ve refüjlerde yapılan çalışmalar vatandaşların büyük beğenisini kazanırken çalışmalarda şekilli leylandi, pittosporum, kadife çiçeği gibi çiçekler ve çit bitkileri kullanıldı. Çalışmalarda çeşitli dekoratif taşlar da kullanıldı. Diğer taraftan Aydın'ın 17 ilçesinde trimör, peyzaj ve düzenleme çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.



Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN