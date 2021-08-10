Lüleburgaz'da Aydın Çelik Kupası başladı! - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl Aydın Çelik adına düzenlenen 6. Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası açılışında konuşan Lüleburgaz futbolunun efsane isimlerinden Aydın Çelik,"Futbolcu kardeşlerim Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözleri ışığında sahaya çıkacaklardır. Mücadelelerinin de en iyilerini yapıp turnuvanın kalitesini en yukarı çıkaracaklarına inanıyorum" dedi. Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de, "Önceki yıllarda oynadığı futbolla bizleri kendine hayran bırakan, usta ayak A. Aydın Çelik adına düzenlediğimiz ve 24 Eylül'e kadar sürecek bu futbol şölenine tüm halkımız davetlidir. Kazanan dostluk olsun" dedi.

Açılış töreninde Aydın Çelik ve Başkan Gerenli kısa birer konuşma yaptıktan sonra turnuvayı başlatan ilk santra vuruşunu beraber yaptı.

"Birbirimizi çok özledik"

Açılış töreninde konuşan Aydın Çelik, pandemi nedeniyle futbola uzun bir ara verildiğini hatırlatarak, "Futbolcu kardeşlerim. İnanıyorum bizler sizi, sizler de bizleri ve sahaları özlediniz. Bu turnuvayı olumlu ya da olumsuz şekilde cereyan ettirecek kişiler sizlersiniz. Eğer sizler burada sahada görev yapan arkadaşlarımıza, hakemlerimize, saha içinde ya da dışında birbirinize spor dışı eylemlerde bulunmazsanız biliniz ki bir sene sonraki turnuvada seyirci kitlesinin daha yüksek olduğunu göreceksiniz" dedi.

"Kaliteyi en yukarı çıkaracağınıza inanıyorum"

Sportmenliğe aykırı durumlarda müsabakaları izlemeye gelenlerin üzüleceğini söyleyen Çelik, "En büyük üzüntümüz de dünyanın en büyük lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çelik ve ahlaklısını severim' sözlerinin havada kalmasına sebep olur, bizleri derinden yaralarsınız. Ben şahsen inanıyorum ki tüm futbolcu kardeşlerim bu düşünceler ışığında sahaya çıkacaklar. Mücadelelerinin de en iyilerini yapıp, turnuvaların da kalitesini en yukarı çıkaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu geleneği sonlandırmayacağız"

Başkan Gerenli de geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle turnuvanın düzenlenemediğini belirterek, "Geçen sene pandemi nedeniyle birbirimizden uzaklaştık ama Lüleburgaz'da asla bu geleneği sonlandırmayacağız. Bu yıl 1 yıl aradan sonra 6. Yaz Akşamları Futbol Turnuvası'nı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ben kendisini tribünden seyretme onuruna erişmiş, müthiş çalımlarını bizzat görmüş birisi olarak, Boluspor'da, Fenerbahçe'de takip etmiş birisi olarak gurur duyuyorum. Lüleburgaz'da olduğu, bizlere aidiyet duygusu yaşattığı için Aydın Çelik'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. Düzenlenen turnuvanın sporcuların yetiştirilmesi için verilen mücadeleye destek olacağını söyleyen Başkan Gerenli, "Bu tesis futbol akademisi. Burası futbolcu yetiştirmeli. Buradan önce Lüleburgaz'da, daha sonra Türkiye'de başarılı olacak sporcu kardeşlerimizin yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ben bu turnuvaların, bu mücadelemize, büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Santrayı birlikte yaptılar

Konuşmaların ardından Başkan Gerenli ile Aydın Çelik, turnuvanın ilk müsabakası öncesinde santranın başına geçti. Her iki takıma da başarı dileklerinde bulunan Başkan Gerenli ve Çelik, daha sonra hakemin düdüğüyle birlikte santra vuruşunu gerçekleştirdi.