Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final! - Son Dakika

"40 takımdan, 800 sporcu 96 maç oynadı"

Ak Nişasta'nın şampiyonluğuyla sona eren turnuvanın ikincisi Kahraman Tarım olurken, üçüncüsü Koray Kimya oldu. En centilmen takım ise Paşabahçe oldu. Toplam 40 takımdan 800 sporcunun katıldığı ve 96 müsabakanın gerçekleştirildiği turnuvanın ödül töreni final maçının ardından LYFA'da yapıldı.

Lüleburgaz'a futbolu sevdiren isimlerin başında gelen Aydın Çelik'in adına düzenlenen ve yaklaşık 50 gün süren A. Aydın Çelik Kupası muhteşem bir finalle sona erdi. LYFA'da düzenlenen turnuvanın kazananı Kahraman Tarım'ı 4-0 yenen Ak Nişasta oldu. Turnuva üçüncüsü Koray Kimya olurken en centilmen takım da verdikleri sosyal mesajlarla herkesin takdirini toplayan Paşabahçe oldu. Tüm bunlarla birlikte organizasyonun düzenlendiği LYFA'da final maçının ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyonluk kupasını kaldırdılar

Kupa seremonisinde Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyeleri Gülcan Ayışığı, Günsel Solak, Aydın Çelik, tertip komitesi ve dereceye giren takımlar yer aldı. Zorlu geçen sürecin ardından şampiyonluğu kazanan Ak Nişasta'ya kupasını Başkan Gerenli verdi. Turnuva ikincisi olan Kahraman Tarım'a ise kupasını Başkan Yardımcısı Güncer takdim etti. Üçüncü olan Koray Kimya'ya ise kupasını Günsel Solak verirken, en centilmen takım olan Paşabahçe'ye centilmenlik kupasını Gülcan Ayışığı takdim etti.

Aydın Çelik'e teşekkür plaketi

Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz'a futbolu sevdiren, kentin unutulmaz ismi Aydın Çelik'e Başkan Gerenli teşekkür plaketi verdi.

40 takım 800 sporcu 96 maç

Rekor sayıda takımın katıldığı Aydın Çelik Kupası'nda 40 takım şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Toplam 800 sporcunun ter döktüğü turnuvada 96 müsabaka oynandı. Üst düzey gerçekleşen müsabakalar profesyonel hakemler tarafından yönetildi.

"Kazanması gereken dostluk"

Turnuvanın sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gerenli, sporcuların yoğun emek harcadığını dile getirerek, "40 takımdan 800'e yakın sporcu arkadaşımız burada ter döktü. Hem kazandılar hem kaybettiler. Kazanması gereken dostluktu, kardeşlikti, dayanışmaydı. Turnuvaya katılan, emek harcayan, ter döken herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sporcu zeki, çevik ve ahlaklıdır"

Konuşmasına daha önceki bazı müsabakalarda zaman zaman yaşanan olumsuz durumlara değinerek devam eden Başkan Gerenli, sporda şiddete asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Başkan Gerenli, "Sporun amacı dostlukları artırmaktır. Birbirimizle kardeşliği artırmaktır sporun amacı. Ama Lüleburgaz'a, spora, yakışmayan bazı şeyler olduğunu üzüntüyle izledim. Sporda şiddet asla olmamalı. Hiçbir şekilde sporda şiddetin açıklaması olamaz. Sporcu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklıdır. Bu konuda biraz daha hassas olunmasını rica edeceğim. Sporu sonuna kadar destekliyorum. Herkesin ter döktüğü, bir arada olduğu turnuvalar mutlaka olmalı. Bu turnuvanın 6'sını, 16'sını 36'sını yapmak istiyoruz. Ama bizim bu konudaki kırmızı çizgimiz sporda şiddete hayırdır" ifadelerini kullandı.

Aydın Çelik'e ayrıca teşekkür

Bunun dışında turnuvanın çok keyifli olduğunu kaydeden Başkan Gerenli, Aydın Çelik'e ayrıca teşekkür etti. Başkan Gerenli sözlerine şöyle devam etti; "Bunun ötesinde turnuva çok güzeldi. Turnuvaya katkısı olan tertip komitesine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle, gönüllülükle bu işin altından kalktınız. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet ve Tesisler Müdürü Şeniz Gedemen olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En son teşekkürü de Aydın Çelik'e ediyorum. Bu kentte bize sporu sevdiren, futbolu sevdiren, Lüleburgaz futbol tarihine adı altın harflerle yazılmış en önemli isimlerden biridir Aydın Çelik hocamız."