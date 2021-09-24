Üye Girişi
Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final! - Son Dakika

Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final!

24.09.2021 17:45
Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final!, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını kentin unutulmaz isimlerinden Aydın Çelik adına düzenlediği A. Aydın Çelik Kupası muhteşem bir finalle sona erdi.

"40 takımdan, 800 sporcu 96 maç oynadı"

Ak Nişasta'nın şampiyonluğuyla sona eren turnuvanın ikincisi Kahraman Tarım olurken, üçüncüsü Koray Kimya oldu. En centilmen takım ise Paşabahçe oldu. Toplam 40 takımdan 800 sporcunun katıldığı ve 96 müsabakanın gerçekleştirildiği turnuvanın ödül töreni final maçının ardından LYFA'da yapıldı.

Lüleburgaz'a futbolu sevdiren isimlerin başında gelen Aydın Çelik'in adına düzenlenen ve yaklaşık 50 gün süren A. Aydın Çelik Kupası muhteşem bir finalle sona erdi. LYFA'da düzenlenen turnuvanın kazananı Kahraman Tarım'ı 4-0 yenen Ak Nişasta oldu. Turnuva üçüncüsü Koray Kimya olurken en centilmen takım da verdikleri sosyal mesajlarla herkesin takdirini toplayan Paşabahçe oldu. Tüm bunlarla birlikte organizasyonun düzenlendiği LYFA'da final maçının ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi.

Şampiyonluk kupasını kaldırdılar

Kupa seremonisinde Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyeleri Gülcan Ayışığı, Günsel Solak, Aydın Çelik, tertip komitesi ve dereceye giren takımlar yer aldı. Zorlu geçen sürecin ardından şampiyonluğu kazanan Ak Nişasta'ya kupasını Başkan Gerenli verdi. Turnuva ikincisi olan Kahraman Tarım'a ise kupasını Başkan Yardımcısı Güncer takdim etti. Üçüncü olan Koray Kimya'ya ise kupasını Günsel Solak verirken, en centilmen takım olan Paşabahçe'ye centilmenlik kupasını Gülcan Ayışığı takdim etti.

Aydın Çelik'e teşekkür plaketi

Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz'a futbolu sevdiren, kentin unutulmaz ismi Aydın Çelik'e Başkan Gerenli teşekkür plaketi verdi.

40 takım 800 sporcu 96 maç

Rekor sayıda takımın katıldığı Aydın Çelik Kupası'nda 40 takım şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Toplam 800 sporcunun ter döktüğü turnuvada 96 müsabaka oynandı. Üst düzey gerçekleşen müsabakalar profesyonel hakemler tarafından yönetildi.

"Kazanması gereken dostluk"

Turnuvanın sonunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Gerenli, sporcuların yoğun emek harcadığını dile getirerek, "40 takımdan 800'e yakın sporcu arkadaşımız burada ter döktü. Hem kazandılar hem kaybettiler. Kazanması gereken dostluktu, kardeşlikti, dayanışmaydı. Turnuvaya katılan, emek harcayan, ter döken herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sporcu zeki, çevik ve ahlaklıdır"

Konuşmasına daha önceki bazı müsabakalarda zaman zaman yaşanan olumsuz durumlara değinerek devam eden Başkan Gerenli, sporda şiddete asla taviz vermeyeceklerini söyledi. Başkan Gerenli, "Sporun amacı dostlukları artırmaktır. Birbirimizle kardeşliği artırmaktır sporun amacı. Ama Lüleburgaz'a, spora, yakışmayan bazı şeyler olduğunu üzüntüyle izledim. Sporda şiddet asla olmamalı. Hiçbir şekilde sporda şiddetin açıklaması olamaz. Sporcu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklıdır. Bu konuda biraz daha hassas olunmasını rica edeceğim. Sporu sonuna kadar destekliyorum. Herkesin ter döktüğü, bir arada olduğu turnuvalar mutlaka olmalı. Bu turnuvanın 6'sını, 16'sını 36'sını yapmak istiyoruz. Ama bizim bu konudaki kırmızı çizgimiz sporda şiddete hayırdır" ifadelerini kullandı.

Aydın Çelik'e ayrıca teşekkür

Bunun dışında turnuvanın çok keyifli olduğunu kaydeden Başkan Gerenli, Aydın Çelik'e ayrıca teşekkür etti. Başkan Gerenli sözlerine şöyle devam etti; "Bunun ötesinde turnuva çok güzeldi. Turnuvaya katkısı olan tertip komitesine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle, gönüllülükle bu işin altından kalktınız. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Samet Servet ve Tesisler Müdürü Şeniz Gedemen olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En son teşekkürü de Aydın Çelik'e ediyorum. Bu kentte bize sporu sevdiren, futbolu sevdiren, Lüleburgaz futbol tarihine adı altın harflerle yazılmış en önemli isimlerden biridir Aydın Çelik hocamız."

Aydın Çelik, Lüleburgaz, Paşabahçe, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rizespor başkanı 17:58 Rizespor başkanı "Gömmemiz lazım" dedi, Galatasaray taraftarı deliye döndü! Sözlerine tepki büyüyor CHP'li Erdoğdu, 17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar 17:40 Ev sahiplerinden şaşkınlık yaratan fırsatçılık: 25 m²'lik oda için 1.250 TL kira istiyorlar
15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı 17:13 15 yaşındaki kızla ormanda bulunan işçi serbest kaldı Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir 16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir Son Dakika: MEB, 16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak 16:24 Son dakika! Meteoroloji uzmanlarına göre bu kış İstanbul'da yoğun kar yağışı olacak Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü 15:39 Avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonundaki çete liderini öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:44 CHP'li Erdoğdu, "Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse" sözlerinden sonra geri adım attı: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu
17:39 Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi
17:13 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımız'a hokey hocası getiriyor
16:53 Yıldız Holding'ten Murat Ülker açıklaması: Zincir market açıklaması Erdoğan'a cevap değildir
16:51 Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek
16:44 Son Dakika: MEB, "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı öne sürülen öğretmen için soruşturma başlattı
16:43 Arkadaşını şeytana benzettiği için öldüren sanıktan ilginç iddia: Çayıma uyuşturucu koydular
16:36 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 24 Eylül 2021
16:32 Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı
16:25 Beşiktaş'ın durumunu "Bizde çok sakat var" efsanesi özetledi! Sosyal medya sallanıyor
Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü Son dakika! Altının kilogramı 497 bin 700 liraya düştü         
18:00
Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor         
17:56
Türkiye'nin gündemine Türkiye'nin gündemine "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle oturan kurye beraat etti         
17:42
Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi Danla Bilic yeni sevgilisi Yusuf Engin'le yemek yerken görüntülendi         
17:39
Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı Herkesin gözü önünde Balıklıgöl'e atladı, tüm çabaya rağmen bir türlü çıkmadı         
16:56
Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek Galatasaray'da kötü gidişatın faturası 3 futbolcuya kesildi! Fatih Terim, o isimlere forma vermeyecek         
16:52
Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı Katie Price, kuaförde kebap yerken milyonluk yüzüğüyle gösteriş yaptı         
16:32
Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor         
15:56
Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu Şehitlere dua etmek için mezarlığa giden lise öğrencileri, toprağa gömülü bir bebek buldu         
15:29
Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede Survivor All Star'ın kadrosu netleşmeye başladı! Turabi ve Poyraz'ın da adı listede         
15:22
Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu Barcelona'ya giden 17'lik Emre Demir'in hikayesi gençlere ilham oldu         
14:42
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı         
13:26
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 18:04:51. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın Çelik Kupası'na muhteşem final! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement