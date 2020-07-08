AYDIN Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü - Son Dakika

AYDIN Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü

Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndüAYDIN'ın Çine İlçesinde yaşayan Samet Öztürk (21), lise son sınıfta diş tedavisi için gittiği hastanede çenesinde tümör olduğunu öğrendi.

Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü

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AYDIN'ın Çine İlçesinde yaşayan Samet Öztürk (21), lise son sınıfta diş tedavisi için gittiği hastanede çenesinde tümör olduğunu öğrendi. 2 yıl süren süreçten sonra ameliyatla çenesinden 420 gram tümör çıktı. Sevdiği kızla nikahlanan Öztürk, şimdi balayı hazırlıklarına başladı.

Cumhuriyet Mahallesinde TIR şoförlüğü yapan Muammer (56) ve Saliye Öztürk (52) çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü olan Samet Öztürk, Çine Anadolu Lisesinde eğitim görürken, aynı okulda okuyan Arzu Gürçin'e gönlünü kaptırdı. Birbirlerine seven gençler, üniversiteyi birlikte okumanın yanı sıra

bir yandan da evlilik hayali kurmaya başladı. O sıralar amatör futbol oynayan Samet Öztürk liseden mezun olmasına 2 ay kala dişinden rahatsızlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Kliniği Hastanesine tedavi için gitti. Diş operasyonu sırasında çenesinde tümör olduğunu öğrendi. Sürekli büyüyen tümür nedeniyle dışarıya çıkamaz, aynaya bakamaz ve sevdiği kızla dolaşamaz duruma geldi. Sürekli hastanelere giderek çenesinde büyüyen tümörün alınması için çare aradı. Ama ameliyatını riskli gören doktorlardan hep olumsuz cevap aldı. Tam hayattan ümidi kesmişken AK Parti Aydın milletvekillerinin yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı yetkililerine ulaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Öztürk'ü, Ankara Şehir Hastanesine yönlendirdi. Hastanede tedavine başlanılan Öztürk, burada geçen 22 Şubat tarihinde kız arkadaşı ile nikah kıydı. 15 Haziran'da da 15 saatlik bir operasyonla çenesindeki 420 gramlık tümör çıkarıldı. Kaval kemiğinden alınan parça çenesine takviye yapılıp, düzeltildi. Sağlığına kavuşan Samet Öztürk, şimdi eşiyle önce balayına gitmeyi, ardından da düğün yapmanın planlarını yapıyor.

'ÇOK ETKİLENDİM'

Samet Öztürk, çok riskli olmasına rağmen ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Şu an durumum iyi. Yaklaşık 2 yıl süren bir çile çektim. Psikolojik olarak bundan çok etkilendim. Bu süreçte kendimi arkadaşlarımdan ayrı tuttum. Psikolojik olarak hastalığı yendiğimde fiziksel olarak da yenmeyi başardım. Kaval kemiğinden parça aldılar ve 3 boyutlu şekillendirmeye çene kısmına taktılar. Çenemden yaklaşık 420 gram ağırlığında 10 santim büyüklüğünde bir tümör çıkmıştı. Çenemdeki kemik tamamen değişti. Kemik iyice kaynadıktan sonra diş taktıracağım bir sıkıntı kalmayacak" dedi.

'BANA UMUT VERDİ'

Hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, "Eşimle lisede tanıştık ikimizin de hayali vardı. Evlenecek ve üniversiteye birlikte gidecektik. Ama rahatsızlıktan dolayı üniversite sınavına giremedim. Bacağımdan kemik alındığı için artık futbolda oynamayacağım. Sevdiğim kızdan hastalığıma rağmen vazgeçmedim. Oda beni bırakmadı. En büyük destekçim oldu. İyileşmem de umudum kalmadığında o umut verdi. Hayat arkadaşım oldu. Nikahımızı yaptık ama pandemi sürecinden dolayı düğün henüz yapamadık. Balayında gidemedik. İnşallah dişlerim takılınca bir tatili hak ettik. Önce bir balayına gitmek istiyoruz" diye konuştu.

'ELİNİ HİÇ BIRAKMADIM'

Arzu Öztürk ise, 'Böyle bir durum olunca ilk zamanlar alışamadık. Sürekli eve kapanıp dışarıya çıkamıyorduk. Nikah işlemleri sırasında her önünden geçtiğimiz kişi dönüp baktığı için rahatsız oluyorduk. Biz bu durumdan çok etkileniyor ve üzülüyorduk. Bu durumda beni çok üzmeye başladı. Ameliyat olmadan önce hep Samet'in yanında oldum, destek verdim. Hep elini tuttum, hiçbir zaman bırakmadım. Sürekli ağlıyordu ve hastaneye iğne vurdurmaya gidiyorduk. Ağrılar dinmiyor ve sürekli acı çekiyordu. Acı çekmek çok zor bunu kimse anlayamaz. Burası küçük bir yer mahalle baskısından dolayı edilen laflar bizim çok ağrımıza gitti. Şimdi iyileşti biz artık bundan sonra kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'EVLADIMI YENİDEN DÜNYAYA GETİRDİM'

Anne Saliye Öztürk ise, 'Bir anne olarak sanki evladımı yeniden dünyaya getirdim. Çok mutluyum. Onun mutluluğunu ve sağlığına kavuştuğunu gördüm daha Allah'tan ne isteyeyim. Bütün annelerin tek isteği evlatlarının mutluluğudur. Vesile olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Samet Öztürk, Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Çenesinde 420 gam tümör alındı, hayata yeniden döndü - Son Dakika
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