Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, incirde jeotermal kaynaklı kükürt iddialarını yalanladı

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bazı ulusal ve yerel gazetelerde Aydın'ın en önemli ürünlerinin başında gelen ve coğrafi işaret tescilli 'Aydın İnciri'nde, jeotermal kaynaklı olarak kükürt oranının yükseldiğine dair haberler sonrası bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bazı ulusal ve yerel gazetelerde Aydın'ın en önemli ürünlerinin başında gelen ve coğrafi işaret tescilli 'Aydın İnciri'nde, jeotermal kaynaklı olarak kükürt oranının yükseldiğine dair haberler sonrası bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.



Haberlere konulan incirde jeotermal kaynaklı olarak kükürt oranının yükseldiğine dair iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada; "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından bütün jeotermal santrallerde jeotermal kaynaklardan numuneler alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda analizler yaptırılmaktadır. Yine hava kalitesini etkileyen gazların ölçümleri de aynı şekilde analizlere tabi tutulmaktadır. Bu analizler sonucu sınır değerlerini sağlamayan işletmeler olursa gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca havadaki gazların konsantrasyonlarını belirleyecek olan pasif örnekleme tüplerinin Müdürlüğümüz personeli gözetiminde Bakanlığımızca akredite edilmiş laboratuvarlarca, jeotermal santral alanlarında konuşlandırılması yapılmaktadır" denildi.



Gerekli tüm ölçüm ve denetimler yapılıyor



Gerekli ölçüm ve denetimlerin yapılabilmesi için Aydın'a özel bir ölçüm cihazı tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu çalışmalarımıza ilave olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Büyük Menderes Havzasında; jeotermal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların hava ortamında ölçülmesi ve buna bağlı olarak 'Ulusal Hava Kalitesi İndeksi' ile 'EPA Hava Kalitesi İndeksi' kapsamında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla 1 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı, ilimiz Germencik ilçesinde tesis edilmiştir. Hava kalitesi ölçüm aracı vasıtasıyla hava ortamında; partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) ve ozon (O3) parametrelerinin ölçümünü aktif olarak yapılacaktır. Ölçüm sonuçları, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan 'Ulusal Hava Kalitesi İndeksi'ne göre değerlendirilecektir. Ayrıca Hidrojen Sülfür (H2S) parametresi ölçümü için de Dokuz Eylül Üniversitesi yetkilileri ve Bakanlığımız personeli tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bakanlığımız tarafından Büyük Menderes Havzasında; meydana gelen kirlilik yükünü ölçmek için Büyük Menderes Nehrinin Denizli Sarayköy –Söke ilçesi akış güzergahı üzerinde belirlenen 9 adet noktadan, Bakanlığımıza ait mobil ölçüm laboratuvar aracı ile su örnekleri alınmıştır. Alınan numuneler için gerekli analizler yapılacaktır" - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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