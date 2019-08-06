Son Dakika Haberleri: AYDIN ÇEVRECİLERİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ JES İHALESİ, KATILIM OLMAYINCA İPTAL OLDU
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AYDIN ÇEVRECİLERİN TEPKİ GÖSTERDİĞİ JES İHALESİ, KATILIM OLMAYINCA İPTAL OLDU

31 dakika önce

AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi.

AYDIN'da, 110 jeotermal saha çalışması için yapılacak ihaleye çevreciler, tepki gösterdi. İhaleyi engellemek için toplanan çevreciler, katılım olmaması üzerine dağıldı.
Aydın'ın 16 ilçesini kapsayan ve 110 jeotermal saha çalışması için gerçekleştirilecek ihale, çevrecileri harekete geçirdi. Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP) üyeleri ve Efeler Belediyesi ekipleri, ihalenin yapılacağı Kaymakamlık Hizmet Binası önünde toplandı. Kalabalığın artması üzerine Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, aşağı inerek, ihalenin olmayacağını söyledi. Buna inanmayan çevreciler, aralarından bir grubu ihalenin yapılacağı kata gönderdi. Burada ihaleye katılacağı düşünülen 2 AVM yetkilisini elinde dosyayla beklediğini gören grup, tepki gösterdi. AVM yetkilileri, gruptakilere ihaleye girmekten vazgeçtiklerini söyledi. Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ise çevrecileri ihalenin yapılacağı odaya götürdü. İhaleye kimsenin katılmadığına ikna olan çevreciler, Kaymakamlık Hizmet Binası önünden ayrıldı. Vali Yardımcısı Arat, İhale süreci bugün ve yarın devam etmektedir. Şu ana kadar ihaleye başvuru olmadı. Jeotermal ihalesi ilgi görmedi. Çevrecilerde ihale süreci için gelmiş şu an sohbet ediyoruz dedi.
AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili ise Sonuç bizi memnun etti. Aklıselim düşünce kazandı. Bugün de yarın da buradayız. Karar bizi memnun etti diye konuştu.
Kaymakamlık, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:07 Kaynak: DHA
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