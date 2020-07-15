AYDIN Ceza kesilmesine sinirlenip, motosikletini ateşe verdi - Son Dakika

AYDIN Ceza kesilmesine sinirlenip, motosikletini ateşe verdi

Ceza kesilmesine sinirlenip, motosikletini ateşe verdiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin ceza kesmesine sinirlenen 31 yaşındaki Fatih Çobanoğlu, motosikletini ateşe verdi.

Ceza kesilmesine sinirlenip, motosikletini ateşe verdi

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin ceza kesmesine sinirlenen 31 yaşındaki Fatih Çobanoğlu, motosikletini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, polis olayın ardından Çobanoğlu'nu gözaltına aldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bugün saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nden Belediye Meydanı yönüne giden Fatih Çobanoğlu yönetimindeki 09 ABP 264 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Çobanoğlu'na toplam 2 bin 876 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya sinirlenen Çobanoğlu, motosikletinin yakıt deposunun kapağını açıp, çakmağıyla ateşe verdi. Motosiklet bir anda alev topuna döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekibi su sıkarak alevleri, çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürürken motosiklet kullanılmaz hale geldi. Polis, olayın ardından motosiklet sürücüsü Çobanoğlu'nu hakkında 'genel güvenliği tehlikeye düşürmek' suçundan tutanak tutup, gözaltına aldı.

Nazilli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Ceza kesilmesine sinirlenip, motosikletini ateşe verdi - Son Dakika
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