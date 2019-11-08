Son Dakika Haberleri: Aydın cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Aydın cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

7 saat önce

Cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandıAydın'ın Nazilli ilçesindeki bir eve düzenlenen polis operasyonunda cezaevi firarisi Nurullah E., üzerinde uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir eve düzenlenen polis operasyonunda cezaevi firarisi Nurullah E., üzerinde uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Nurullah E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, dün (perşembe) sabah, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üst aramasında, 180 gram metamfetamin adlı uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Yapılan araştırmada Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu ayrıca 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen Nurullah E., işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aydın cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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