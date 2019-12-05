Son Dakika Haberleri: Aydın CHP'de kongre tarihleri belli oldu
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Aydın CHP'de kongre tarihleri belli oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın'da tamamlanan delege seçimlerinin ardından kongre tarihleri açıklandı.

Aydın CHP'de kongre tarihleri belli oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın'da tamamlanan delege seçimlerinin ardından kongre tarihleri açıklandı.


14 Aralık Cumartesi Efeler'de başlayacak olan kongreler 12 Ocak Pazar günü Karpuzlu'da son bulacak. İlçe kongresinin tamamlanmasının ardından il kongresi yapılarak kongreler tamamlanacak.


14 Aralık Cumartesi Efeler'de başlayacak olan kongreler şu şekilde;


14 Aralık Cumartesi Efeler, 15 Aralık Pazar Didim, 16 Aralık Pazartesi Koçarlı, 19 Aralık Perşembe Germencik ve Yenipazar, 20 Aralık Cuma İncirliova ve Bozdoğan, 21 Aralık Cumartesi Nazilli ve Söke, 22 Aralık Pazar Kuşadası, 24 Aralık Salı Köşk, 25 Aralık Çarşamba Karacasu ve Sultanhisar, 26 Aralık Perşembe Çine, 8 Ocak Çarşamba Buharkent, 11 Ocak Cumartesi Kuyucak ve 12 Ocak Pazar Karpuzlu. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Aralık, Aydın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:30 Kaynak: İHA
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