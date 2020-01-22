Aydın CHP'den iktidar temsilcilerine jeotermal tepkisi - Son Dakika

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in Jeotermal Enerji Santralleri (JES) hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.



CHP İl Başkanı Çankır, yaptığı açıklamada; "İktidar partisi temsilcilerinin, şehrimizin geleceğini teslim almak isteyen jeotermal lobisine düzdükleri methiyelerle dertlerinin tasalarının hiçbir zaman Aydın olmadığını bize göstermiştir. Bu şehirde yaşayan 1 milyonu aşkın insan, jeotermal santrallerle ilgili yek vücud olup 'Biz bu santralleri ilimizde istemiyoruz', 'Çocuklarımızın kaderini başkalarının eline bırakmak istemiyoruz' diye haykırdıkça; AK Parti temsilcilerinin yaptıkları hatadan dönmek adına yol aramak yerine, jeotermal lobisinin avukatlığını yapıyor olmaları, AK Parti'ye çeşitli nedenlerle oy vermiş olan hemşehrilerimizi de kahrediyor.



AK Parti'de siyaset yapan ve çeşitli görevlerde bu partide Aydın adına yöneticilik yapan arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum; Aydın namına politika ürettiğini iddia eden hiç kimseye, hatta siyasi rakibimiz dahi olsanız, sizlere de; jeotermal lobisinin uydusu olmak yakışmıyor. Lütfen bu lobinin yörüngesinden çıkın, bunca yıl yapılmayan şehir hastanesine, Türkiye'de yeni hizmet binası olmayan birkaç ilden birisi olarak kalmış Aydın Adliye binasına, 6 ayda bir temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp bir türlü başlamadığınız otoyol projesine, artık sizin dahi üzerinden siyasi masal okumayı bıraktığınız havalimanına yoğunlaşın. Suriye'den ithal edilen zeytinyağının Aydın zeytin üreticisine zararını telafi edin" dedi. - AYDIN