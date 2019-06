Aydın çiftçisi 30 bin dönüm alanda 40 milyon lira zararda

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, önceki gün etkili olan dolu yağışının ardından zarar gören pamuk ekili arazilerde incelemelerde bulunan Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Pamuk ekili tarlalar dahil olmak üzere, il genelinde çeşitli ürünlerde toplamda 30 bin dönüm alanda 40 Milyon TL'lik bir zarar söz konusu" dedi.



Osmanbükü Mahallesi'ndeki zarar gören pamuk ekili tarlaları yerinde inceleyen Efeler Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu ve beraberindeki bazı ilçe ziraat odası başkanları, çiftçinin zor durumda bulunduğunu açıklayıp, yaşanan bu mağduriyetin giderilmesini istedi.



"2 bin çiftçimiz mağdur oldu"



Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, yaklaşık on günden bu yana devam eden yağışların Aydın'da sele, taşkınlara ve tarım alanlarına büyük zararlara yol açtığını belirterek, "En çok zarar gören ilçelerimizin başında İncirliova var. İncirliova'da yaklaşık 6 bin dönüm pamuk ekili arazimiz yağışların zarar vermesi ile kullanılamaz durumda. Pamuk, ekiminden hemen bir ay içerisinde masraflarının yüzde 80'i yapılır. Şu anda çiftçimiz buna akaryakıt, gübre, ilaç, tohum gibi ana girdileri yapmış durumda. Başka bir ürün ekilme şansı da yok. Çiftçimiz eğer TARSİM kapsamındaysa, TARSİM bunu karşılamaya çalışacak. Ama bunun dışındaysa İlçe Tarım Müdürlüklerine müracaat ederek, zarar tespiti yaptıracak. Tabi bunu yaptırırken, daha önceki yıllarda Ziraat Bankası, Tarım Kredi gibi çiftçimizin borçlu olduğu kuruluşlara ertelemeler, ötelemelerin yaygınlaştırılması şeklinde borçlar ertelenebiliyor. Bunun dışında bazı yıllarda devletimizden gelen paralarla bazı çiftçilerimize de bir miktar da nakdi yardım yapılabiliyor. Biz yetkililere gereken bilgileri verdik. Devletten istediğimiz bizim, bilhassa pamuk üreticileri olarak şu ana kadar primlerin yüzde 70'i hesaplarımıza aktarıldı. Geriye kalan yüzde 30'luk kısmının bir an önce çiftçilerimizin hesabına geçmesiyle bir nebze olsun pamuk üretimi yapan çiftçilerimizi rahatlatırız diye düşünüyoruz. Zarar gören çiftçilerimizin sayısı yaklaşık 2 bin civarında çiftçimiz mağdur oldu. Yaklaşık 30 bin dönüm alanda sadece pamuk arazisi değil, burada kiraz, zeytin, kestane, ceviz gibi üretim yapan yerlerde de büyük hasarlar var. Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre bu alanlarda 40 Milyon TL zarar söz konusu. Tek tesellimiz can kaybının olmayışı. Çiftçinin durumu malum, onun için yetkililerin bir an önce harekete geçerek, bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. tabi buralarının Afet Bölgesi ilan edilmesi durumunda bu gibi yardımların yapılması daha kolay olur" diye konuştu.



"Milletvekilimiz gelsin, yerinde görsün"



Büyük bir doğal afet yaşadıklarını ifade eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un, Aydın çiftçisinin zarardan minimum seviyede etkilendiğine yönelik açıklamasına katılmadığını ifade ederek, "Zarar minimum diye söylemiş Milletvekilimiz ama gelip bir yerinde görecek. Bunun bir, üç, beş tarla olması önemli değil, şu arazi bozulacak. Adam şu anda işlemini bitirmiş. Para da bitmiş. Soralım bakalım bu adamın cebinde darı alacak parası var mı? Gerçekten çiftçinin durumu çok zor. Zarar görmeyen tarlalar ise büyük risk altında. Tarlaya giremiyoruz, çamur. Bunun sonu ne olacak. Tamam borcu erteleyelim ama borcu erteleme ile iş bitmiyor. Erteliyoruz ama yüzde 12'den, aynı kalmıyor. Yani burada bu çiftçi bir yardım bekliyor. Bugün başka yerlerde oluyor, hemen afet kapsamına alınıyor. Fındık denize aktı, çiftçiye bir yardım parası ödendi. Ama bizim burada ne hikmetse çok nazara itibar alınmadı bu durum. Yani bir gelip görsünler buranın halini" diye konuştu. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

