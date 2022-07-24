Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı - Son Dakika
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Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı

24.07.2022 08:36
Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı

Aydın Çıldır Havaalanı'nda 23 Mart 2022'de Textron Aviation Inc. 172S tipi uçağın iniş sonrası pistten çıkması ile sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Aydın Çıldır Havaalanı'nda 23 Mart 2022'de Textron Aviation Inc. 172S tipi uçağın iniş sonrası pistten çıkması ile sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığının "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 23 Mart 2022'de THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ'ye ait, TC-TAM tescil işaretli, 172S10882 seri numaralı, Textron Aviation Inc. 172S tipi hava aracının, Aydın Çıldır Havaalanı (LTBD) 09 pistine gerçekleştirdiği iniş sonrası pistten çıkmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

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Kaynak: AA

Araştırma, İnceleme, 23 Mart, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan "hava aracı ciddi olayına" ilişkin rapor hazırlandı - Son Dakika
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