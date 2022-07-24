Buna göre, 23 Mart 2022'de THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ'ye ait, TC-TAM tescil işaretli, 172S10882 seri numaralı, Textron Aviation Inc. 172S tipi hava aracının, Aydın Çıldır Havaalanı (LTBD) 09 pistine gerçekleştirdiği iniş sonrası pistten çıkmasıyla sonuçlanan hava aracı ciddi olayına ilişkin araştırma ve inceleme raporu hazırlandı. Bakanlık raporu ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sundu.

Kaynak: AA

Araştırma, İnceleme, 23 Mart, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın Çıldır Havaalanı'nda yaşanan 'hava aracı ciddi olayına' ilişkin rapor hazırlandı - Son Dakika

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